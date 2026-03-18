Тегеран заявил об ударах США и Израиля по газовому месторождению "Южный Парс"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Иране заявили, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По его данным, от ударов пострадали также нефтяные и нефтехимические объекты в соседнем городе Ассалуйе.

Bloomberg отмечает, что если информация подтвердится, это будет первая атака на подобные объекты Ирана за время конфликта.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });