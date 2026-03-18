Тегеран заявил об ударах США и Израиля по газовому месторождению "Южный Парс"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Иране заявили, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По его данным, от ударов пострадали также нефтяные и нефтехимические объекты в соседнем городе Ассалуйе.

Bloomberg отмечает, что если информация подтвердится, это будет первая атака на подобные объекты Ирана за время конфликта.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.