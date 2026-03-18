В Нацразведке США заявили, что Европа считает РФ своим главным соперником

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основная часть стран Европы воспринимает Россию как своего главного соперника, говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе Нацразведки США.

"Большинство европейских стран воспринимают Россию как главного и наиболее устойчивого соперника", - говорится в документе.

В нем отмечается, что экономические сложности Европы отчасти обусловлены последствиями украинского конфликта и "бюджетно-налоговыми политиками времен пандемии COVID".

"Высокие цены на энергетику и инфляция продолжают мешать экономическому росту и могут затруднить усилия по увеличению расходов на оборону", - считают в Нацразведке США.

При этом авторы доклада полагают, что "более высокие европейские расходы на оборону могут укрепить ВПК стран по обе стороны Атлантики".

