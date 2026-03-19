Европейские рынки акций в основном завершили торги в среду в минусе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы в основном завершили торги в среду в минусе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в результате которой цена нефти Brent приблизилась к отметке в $110 за баррель.

Иран пообещал ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс" атаками на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, призвав эвакуироваться жителей, находящихся неподалеку от нефтяных объектов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,75% - до 597,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,94%, германский DAX - 0,96%, французский CAC 40 - 0,06%, итальянский FTSE MIB - 0,33%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,29%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, которые пройдут в четверг.

ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%. При этом уверенность трейдеров в том, что европейский регулятор возобновит повышение ставок, растет. Судя по рынку процентных свопов, инвесторы уверены в подъеме ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов в этом году, пишет Bloomberg.

Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую ставку на уровне 3,75%, полагают эксперты. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Reuters, предполагает, что за сохранение ставки на текущем уровне проголосуют семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC).

Лидерами снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в среду стали акции Prosus NV (-7,7%), Redcare Pharmacy (-6,8%), Barry Callebaut (-6,7%), Logitech International (-5,8%).

Стоимость бумаг BHP Group снизилась на 1,5%. Горнодобывающая компания объявила о назначении главным исполнительным директором Брэндона Крейга, возглавляющего ее операции в США, Канаде и Южной Америке. Он вступит в должность с 1 июля.

В число лидеров снижения в Лондоне вошли акции WPP (-4,6%), Fresnillo (-4,2%), Unilever (-3,6%), во Франкфурте - бумаги SAP (-2,8%), Deutsche Telekom (-2,7%), Munich Re (-2,4%), в Париже - Publicis (-3,7%), Danone (-3,5%), Pernod Ricard (-2,3%).

В росте среди компонентов сводного индекса лидером стал британский производитель технической продукции Diploma, существенно улучшивший прогноз на 2026 год. Его акции подскочили в цене на 17,8%.

Заметно подорожали акции французской Bollore (+11,7%), отчитавшейся за 2025 год и предложившей выплатить акционерам, помимо регулярных дивидендов, специальные дивиденды в размере 1,5 евро на бумагу.

Рыночная стоимость британского разработчика программного обеспечения Softcat выросла на 9,7%. Компания улучшила годовой прогноз прибыли на фоне высокого спроса на ИИ-инфраструктуру.

Уверенный рост в Лондоне показали бумаги Standard Chartered (+1,7%) и Barclays (+1,4%), во Франкфурте - Deutsche Post (+1,9%), Siemens Energy (+1,8%), Commerzbank (+1,8%), в Париже - Societe Generale (+3,1%) и BNP Paribas (+1,8%).

В Мадриде заметно подорожали акции фининститутов, в том числе Caixa Bank (+2,7%), Bankinter (+2%), Unicaja Banco (+1,7%), Banco de Sabadell (+1,2%).