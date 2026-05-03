Поиск

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время ознакомиться с планом, который представил Иран для возобновления переговоров, но предположил, что он вряд ли его устроит.

В миреМИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатииЧитать подробнее

"Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее СМИ сообщали, что Тегеран через посредников передал Вашингтону новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры.

По данным журналистов, Иран заявил, что готов приступить к переговорам в Пакистане уже на следующей неделе при условии положительного ответа Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 03 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. военнослужащих

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

 Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

США предупредили страны Европы о задержках с поставками вооружений

Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая

Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном

Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

 Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2008 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов