Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время ознакомиться с планом, который представил Иран для возобновления переговоров, но предположил, что он вряд ли его устроит.

"Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее СМИ сообщали, что Тегеран через посредников передал Вашингтону новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры.

По данным журналистов, Иран заявил, что готов приступить к переговорам в Пакистане уже на следующей неделе при условии положительного ответа Вашингтона.