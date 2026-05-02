МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил в субботу, что Тегеран готов как к дипломатическому решению конфликта, так и к возобновлению боевых действий, сообщает "Аль-Джазира".

"Иран готов к обоим путям, чтобы обеспечить свои национальные интересы и безопасность, и в любом случае он всегда будет сохранять пессимизм и недоверие по отношению к Америке, а также свою честность на пути дипломатии", - заявил он.

Гарибабади напомнил, что Иран недавно представил Пакистану, который выступает в качестве посредника между Тегераном и Вашингтоном, свой план прекращения конфликта, и теперь США должны сделать выбор: "следовать пути дипломатии или продолжить конфронтационный подход".