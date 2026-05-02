War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) начало разработку новой мощной атомной авиабомбы, которая предназначена для поражения стратегических подземных бункеров, находящихся глубоко под землей, сообщило издание The War Zone.

Для начала реализации проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) уже выделено примерно 100 млн. долл. Мощность авиабомбы составит примерно 400 килотонн. В ней будут использованы элементы существующих ядерных бетонобойных боеприпасов, включая B61-11, -12 и -13.

При этом, как отмечает издание, помимо того, что оружие будет доставляться по воздуху, в настоящее время в открытом доступе нет никаких подробностей о его конструкции.

Предполагается, что новая авиабомба будет оснащена хвостовым оперением, которое делает ее управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней. Бомба может также оснащаться ракетным ускорителем. Все это позволит самолетам сбрасывать боеприпас на достаточно безопасном удалении от защищенной цели.

Этими тяжелыми ядерными авиабомбами планируется оснащать стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и разрабатываемые B-21 Raider. Арсенал боеприпасов будет размещаться на территории США.

"Система NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения защищённых и глубоко залегающих целей, гарантируя, что противник не сможет разместить свои наиболее ценные активы вне досягаемости американских ядерных сил", - заявил изданию представитель NNSA. "Программа развивается стремительно, и дополнительная информация станет общедоступной, когда это будет стратегически выгодно для Соединённых Штатов", - указал чиновник.

NNSA является полуавтономным ведомством министерства энергетики США, которое отвечает за деятельность, связанную разработкой, модернизацией, хранением и утилизацией ядерного оружия.

