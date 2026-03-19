Главком НАТО в Европе назвал решающим для сдерживания размещение ВС США в Польше

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Присутствие бронетанковых бригад США в Польше имеет решающее значение для сдерживания, при этом Европа не будет способна самостоятельно обеспечить свою оборону до 2035 года, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом сообщают польские СМИ.

"Эти две бронетанковые бригады имеют решающее значение для нашей нынешней функции сдерживания", - сказал Гринкевич.

Он также сказал, что сейчас "не рекомендует никаких изменений в размещении американских войск в Европе".

Гринкевич напомнил, что "задача, стоящая перед альянсом, теперь заключается в том, чтобы преобразовать возросшие расходы государств-членов НАТО в реальные военные возможности".

По его оценке, "Европа не сможет в полной мере взять на себя ответственность за конвенциональную оборону континента до 2035 года".