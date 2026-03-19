Эксперт Добрева о конфликте вокруг Ирана: это еще вопрос - у кого раньше закончатся ракеты и дроны

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Как долго сможет сопротивляться Иран, насколько реалистичны требования его руководителей к США и к чему приведет устранение Али Лариджани в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

- Гибель Али Лариджани - как расценивать это событие с точки зрения испытания Ирана на устойчивость и его способности сопротивляться?

- Конечно, Лариджани был весьма влиятельной фигурой в иранской политике. В последние годы он был приближен к верховному лидеру Али Хаменеи, и тот ему полностью доверял. В частности, Лариджани встречался с президентом Владимиром Путиным, передавал послания от своего лидера. То есть все важные переговоры шли через него. Поэтому, конечно, это серьезная потеря для страны. Но, как сказал в связи с этим министр иностранных дел Ирана Аббас Арракчи, "система, собственно, не держится на одном человеке". И я с ним полностью согласна.

- Но позвольте, может быть, все-таки логика тех, кто устранил Лариджани, которого называли "серым кардиналом", и заключалась в ослаблении руководства? И дело не в жесткости или умеренности лидеров, а в их весе и эффективности?

- Повторюсь: иранская система не держится на одном человеке. Даже в нормальных условиях, когда нет войны, в Иране существуют различные политические круги, различные политические институты, между которыми распределена власть. И принятие каждого политического решения вызывает всегда огромные внутренние споры, согласования между самыми различными кругами и людьми.

- То есть вы имеете в виду, что обычные мерки к Ирану, его политической системе, распределению ветвей власти, не проходят?

- Нет, конечно же, проходят. Просто здесь, если убирают одного человека, то на его место назначат другого. Плюс это не один условный Лариджани все решает. И даже если там есть какое-то глубинное государство - "дипстейт по-ирански" в плане тех, кто не занимает официальных постов, но принимает решения, - то оно явно не из одного Лариджани состоит. Их там целый ряд людей.

- Каков же ваш прогноз дальнейшего развития событий после такого громкого убийства?

- Мой прогноз – ничего, собственно говоря, не поменяется на текущем этапе. Никаких дополнительных стимулов у Ирана прекращать сопротивление, капитулировать абсолютно нет. И соответственно, пока у них будет сохраняться вообще военный потенциал и даже после этого, я думаю, что они будут продолжать наносить ответные удары в той или иной степени в меру своих возможностей.

- А сил-то хватит у них?

- Думаю, что да. Я разговаривала с различными военными экспертами. Так вот, во-первых, у них очень большой арсенал ракет, и есть возможность их производить.

- Но любые запасы исчерпываются. Ведь по сути сейчас идет война на истощение. Нет разве?

- Ну тут уже вопрос, у кого скорее закончатся запасы...

- Это реально вопрос?

- Ну, во всяком случае продолжать долгое время какие-то низкоинтенсивные атаки, запускать по беспилотнику в день - такая возможность у иранцев всегда будет. Тут особых пусковых установок и не надо. Даже если уничтожить, как хотят израильтяне и США, все пусковые установки, чего они пока не смогли сделать, то запускать дроны они всегда смогут. Пока не будет какого-то политического решения этого конфликта, он не прекратится.

- Кстати, о политическом решении. Появились сообщения, что иранская сторона готова рассматривать Китай в качестве потенциального посредника в будущих переговорах. Насколько реалистичен такой вариант? Есть ли другие?

- Китай на поверхности, Россия в целом тоже довольно близко находится.

- Но Россия сейчас увязла на украинском направлении.

- США тоже увязаны в войне. Трамп может быть стороной, но посредничает в украинском конфликте.

- Ну Америке не привыкать – они почти все время в войне. Но Китай тоже ведь на стороне Ирана?

- Конечно, во-первых, он на стороне Ирана. Во-вторых, если иранцы захотят, чтобы Китай был посредником, надо помнить, что Соединенные Штаты начали операцию против Ирана в том числе и с целью нанести удар по китайским интересам. Поэтому вопрос, насколько для США будет приемлем такой вариант.

С другой стороны, там же планируется визит Трампа в Китай. Как раз они могут там договориться, поговорить на эту тему тоже.

- А может возникнуть ситуация, когда США будут искать сценарии, чтобы сохранить лицо при очевидном провале блицкрига и всей иранской кампании?

- Такие сигналы уже были с американской стороны, что они хотят перемирия. При этом они говорили, что это идет якобы от иранцев. Так что США, конечно же, хотят уже из этой войны выйти, но Иран им не даст. У Ирана очень высокие сейчас требования к тому, чтобы прекратить войну.

- Вы имеете в виду заявление Хаменеи-младшего о том, что противники должны быть поставлены на колени и компенсировать Ирану весь ущерб?

- Там несколько требований. Это компенсация ущерба, полное снятие санкций. И, что важно, прекращение атак и отведение американской военной группировки подальше от иранских границ и вообще из региона, а также вообще вывод всего американского присутствия с Ближнего Востока. Поэтому требования очень серьезные. По ядерной программе говорить не будут.

- Если в двух словах подытожить, каковы шансы, что Иран выстоит?

- Если это увязывать со смертью Лариджани?

- Нет, с общей ситуацией на войне.

- Мне кажется, что выстоит. Но просто все перешло в какую-то игру на истощение и идет в некий тупиковый вариант. И сейчас идет ставка на то, чтобы США первыми вышли, подняли, так сказать, белый флаг. И это является единственным условием, при котором Иран может отступить - чтобы США отступили первыми. Пока вот так, а дальше посмотрим.