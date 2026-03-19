Макрон призвал к переговорам для прекращения атак на Иран и возобновления поставок энергоносителей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон в четверг заявил, что в связи с операцией против Ирана Париж выступает за возврат к переговорам и к деэскалации ситуации в регионе.

"Нужен мораторий на атаки против гражданской инфраструктуры и мирного населения в этом конфликте, нужна быстрая деэскалация. И, тогда как регион вступает в период религиозных праздников, я полагаю, все должны успокоиться, бои должны остановиться по меньшей мере на несколько дней, чтобы попытаться снова дать шанс переговорам", - сказал Макрон журналистам в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета.

По его словам, это ключевой момент повестки саммита ЕС.

Макрон сообщил, что накануне разговаривал об этом с президентом США Дональдом Трампом, который также выступает за прекращение атак против объектов, обеспечивающих производство газа, нефти и питьевой воды.

Президент Франции подчеркнул, что необходимо положить конец ситуации, при которой нарушен транзит энергоресурсов и разрушаются соответствующие производственные мощности. По его мнению, это должно позволить "вернуться к переговорам, чтобы затем в соответствующих мирных международных рамках можно было постепенно дать возможность судоходству снова пользоваться Ормузским проливом для транспортировки нефти, газа, а также удобрений".

Франция Эммануэль Макрон Иран
Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

 Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз
