Глава МИД Франции призвал Тегеран к уступкам и резкому изменению позиции ради мира

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тегеран должен решиться на "серьезные уступки" и "радикальное изменение позиции", чтобы можно было рассчитывать на мир в регионе, заявил совершающий турне по Ближнему Востоку министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает BFMTV.

Если это произойдет, то даст возможность прийти к "мирному сосуществованию Ирана с его региональным окружением", в то же время "позволяя иранскому народу свободно строить свое будущее", считает глава МИД.

"Стабильность региона связана также с реализацией мирного плана, представленного минувшей осенью для Газы Соединенными Штатами Америки: гуманитарный доступ без помех, разоружение ХАМАС, восстановление политического горизонта, основанного на двугосударственном решении", - добавил французский министр.