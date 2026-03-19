США могут снять санкции с иранской нефти, которая находится на танкерах в море

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"США изучают вариант снять санкции с иранской нефти, находящейся в море", - сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на министра.

По его словам, такой шаг позволил бы поставить нефть на рынки за пределами Китая, в частности, в страны Европы.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Министр также подчеркнул, что США не вмешиваются в работу нефтяных рынков и не планируют этого делать.