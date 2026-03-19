Стратегические бомбардировщики ВВС США вылетели из Англии на очередное задание в Иран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для выполнения боевых задач в небе над Ираном, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

В настоящее время самолеты с бортовыми номерами 86-0107 и 85-0088 летят уже над Иорданией в сторону иранского воздушного пространства.

Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составит примерно 18-20 часов.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км. Такие боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 22 налета на иранские цели.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.

