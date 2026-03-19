Еще два стратегических бомбардировщика США вылетели из Великобритании в сторону Ирана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в четверг вечером вылетели с британской авиабазы Фэрфорд для выполнения задания в воздушном пространстве Ирана, сообщила телерадиовещательная корпорация ВВС.

По ее данным, самолеты оснащены 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM-ER с дальностью действия до 900 км, что может свидетельствовать о готовящихся ночных ударах по целям в глубине Ирана.

Ранее в четверг с авиабазы Фэрфорд в направлении Ирана уже вылетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Авиационный ресурс Flightradar24 зафиксировал их пролет над Израилем, Иорданией и в районе побережья Саудовской Аравии в Персидском заливе.

Каждый B-1B способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы GBU-31 JDAM с дальностью действия до 20 км. Такие боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 22 налета на иранские цели.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.