Русский язык как первый иностранный будут преподавать в школах Кубы с 2026/27 учебного года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - РФ и Куба договорились о введении русского языка как первого иностранного в кубинских школах с 2026/27 учебного года, сообщили в Минпросвещения РФ.

В Москве в четверг состоялось третье заседание российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.

"Темой для обсуждения стало изучение русского языка в Республике Куба. Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование, обмен опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и наработки в сфере цифровизации, отмечается в сообщении.