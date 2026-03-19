США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа, заявил американский министр энергетики Крис Райт в социальной сети.

Он подчеркнул, что страна является крупнейшим экспортером природного газа и крупным экспортером нефти в мире и не намерена вводить ограничения на поставки этих энергоресурсов.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Ранее аналогичные послабления были сделаны для российской нефти.

По словам Бессента, такой шаг позволил бы поставить нефть на рынки за пределами Китая, в частности, в страны Европы. Кроме того, он заявил, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение топлива из своих резервов. Министр финансов также подчеркнул, что США не вмешиваются в работу нефтяных рынков и не планируют этого делать.