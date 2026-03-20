ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что заём Евросоюза Украине в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, заблокированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, будет обязательно выполнен.

"Мы сделаем так, что этот заём реализуется тем или иным образом. Перед нами стоят определённые задачи, и мы сегодня подтвердили нашу решимость", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после заседания Европейского совета.

Она напомнила обстоятельства согласования европейскими лидерами в декабре 2025 года выделения Киеву кредита. Для этого решения было соблюдено условие: три страны ЕС не будут участвовать в выплатах по займу. На этом была основана договоренность 27 стран союза.

"Что касается нашей нынешней ситуации, заём остается заблокированным, потому что один из руководителей не сдержал своего слова", - отметила фон дер Ляйен, подтвердив, что кредит Киеву тем не менее будет предоставлен.

В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта, отвечая на вопрос, каким образом Орбан может блокировать процесс, согласованный ранее лидерами стран ЕС, также напомнил, что соответствующее решение после дебатов было принято консенсусом глав государств и правительств.

По его словам, на нынешнем саммите ЕС руководители стран Евросоюза осудили позицию Орбана, указав ему, что данное слово должно быть сдержано.

"Никто не может шантажировать ни Европейский совет, ни институты Европейского союза. Мы должны выплатить этот заём", - подчеркнул Кошта.

Антониу Кошта Европейский совет ЕС Украина Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан
