КНДР провела учения пехотных и танковых войск

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Военные КНДР провели тактические учения пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, сообщает в пятницу ЦТАК.

За ходом учений наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Ким Чен Ын 19 марта посетил 60-ую учебную базу корпуса столичной обороны Корейской Народной Армии (КНА), где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что была достигнута цель учений, которая состояла в подтверждении практической боеспособности танкистов, способности к боевому взаимодействию и ведению боев всех подразделений по различным тактическим задачам.

"Народная армия должна более интенсивно и активно организовать учения в боевой обстановке и тренировочные соревнования в целях повышения боеспособности, чтобы срочно и точно выполнить любые боевые задания в любых ситуациях", - сказал лидер КНДР, слова которого приводит ЦТАК.