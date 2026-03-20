Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Антарктиды

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории южной Атлантики в Антарктическом регионе в 103 км северо-западнее острова Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 03:22 мск в пятницу, эпицентр находился в 1249 км от чилийского города Пунта-Аренас, примерно в 207 км от побережья Антарктиды.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 5 км.