Рубио объяснил топливный кризис на Кубе прекращением поставок нефти из Венесуэлы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о том, что в отношении Кубы действует топливная блокада.

"Никакой нефтяной блокады Кубы не существует. Куба получала много бесплатной нефти из Венесуэлы, но эта нефть не приносила никакой пользы населению страны, потому что власти перепродавали ее за валюту. Венесуэла прекратила поставлять Кубе бесплатную нефть, разве что это можно назвать блокадой", - сказал Рубио во вторник, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам главы госдепа, кубинская экономика не работает, и что народ Кубы должен "починить ее", но этим должны заниматься не нынешние власти страны.

Рубио родился в США в семье кубинцев, вынужденно покинувших Кубу после победы революции в 1959 году и прихода к власти Фиделя Кастро.

