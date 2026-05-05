Иранскому танкеру удалось пройти сквозь блокаду США и достичь Индонезии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Экипаж иранского танкера Huge смог миновать блокаду США и добраться до Индонезии, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на данные компании TankerTrackers.

В компании заявили, что по данным со спутников, танкер Huge под флагом Ирана стоял 13 апреля в Чабахаре незадолго до объявления американской блокады портов Ирана. В воскресенье танкер подал сигнал вблизи побережья острова Бали, и спутниковое наблюдение подтвердило местоположение судна.

Однако, уточнили в TankerTrackers, этот танкер, по-видимому, оказался единственным, кто смог пройти блокаду США.

В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) ранее отмечали, что не пропустили 50 судов с начала блокады 13 апреля и перенаправляют иранские танкеры к Чабахару. По данным агентства, за последние дни в водах вблизи порта увеличилось количество застрявших иранских судов.