Поиск

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, сообщает во вторник Politico.

За отставку правительства проголосовал 281 парламентарий. Для принятия вотума требовалось 233 голоса в 464-местном парламенте.

"Это голосование по вопросу о недоверии лживое, циничное и надуманное", - сказал премьер-министр перед голосованием.

Лидер Национальной либеральной партии Боложан занял пост премьера в июне 2025 года.

В апреле Социал-демократическая партия вышла из коалиционного правительства и объявила, что совместными усилиями с правой националистской партией "Альянс за объединение румын" будет добиваться отставки правительства. Социал-демократы выражали недовольство мерами жесткой экономии, в частности, повышением налогов, сокращением государственных расходов и рабочих мест на госслужбе.

Ожидается, что президент Румынии Никушор Дан начнет консультации с лидерами партий для формирования коалиционного правительства, отмечает издание.

Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2058 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов