Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, сообщает во вторник Politico.

За отставку правительства проголосовал 281 парламентарий. Для принятия вотума требовалось 233 голоса в 464-местном парламенте.

"Это голосование по вопросу о недоверии лживое, циничное и надуманное", - сказал премьер-министр перед голосованием.

Лидер Национальной либеральной партии Боложан занял пост премьера в июне 2025 года.

В апреле Социал-демократическая партия вышла из коалиционного правительства и объявила, что совместными усилиями с правой националистской партией "Альянс за объединение румын" будет добиваться отставки правительства. Социал-демократы выражали недовольство мерами жесткой экономии, в частности, повышением налогов, сокращением государственных расходов и рабочих мест на госслужбе.

Ожидается, что президент Румынии Никушор Дан начнет консультации с лидерами партий для формирования коалиционного правительства, отмечает издание.