Госсекретарь США заявил об оборонительном характере операции в Ормузском проливе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская блокада Ормузского пролива является оборонительной операцией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это не наступательная операция, это оборонительная операция. Что это значит - очень просто: никакой стрельбы, пока в нас не выстрелят первыми", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам главы Госдепа, "мы не будем стесняться использовать нашу мощь и наши способности на военную силу для обслуживания наших национальных интересов".

"Мы не нападаем на них, но, если они нападают на нас или на судно, нужно отвечать", - пояснил Рубио.

Он отметил, что быстроходные катера в Ормузском проливе представляют угрозу для американских сил.

"Мы будем сбивать дроны, ракеты, но это носит оборонительный характер. Это оборона. Мы только отвечаем, если на нас напали первыми. Это оборонительная операция, и именно это здесь происходит", - подчеркнул Рубио.

При этом госсекретарь назвал американскую блокаду иранских портов "защитной мерой, а не агрессией".

"Это не акт агрессии, это защитные меры. Это ответ на то, что иранцы решили делать", - сказал Рубио. "Минирование пролива незаконно в любых обстоятельствах, а они это сделали", - добавил он.