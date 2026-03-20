Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили резким снижением торги в четверг, инвесторы оценивали итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 2,39% - до 583,64 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 2,35%, германский DAX - 2,82%, французский CAC 40 - 2,02%, итальянский FTSE MIB - 2,32%, испанский IBEX 35 - 2,27%.

Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Решение было принято единогласно всеми девятью членами Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Трейдеры полагают, что до конца года регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов.

ЕЦБ также сохранил неизменными основные процентные ставки. В частности, ключевая ставка по депозитам оставлена на уровне 2%.

Также регулятор понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год до 0,9% с 1,2%, на 2027 год - до 1,3% с 1,4%. В то же время прогноз инфляции на текущий год был повышен до 2,6% с 1,9%, на 2027 год - до 2% с 1,8%, на 2028 год - до 2,1% с 2%.

В самом негативном сценарии, при котором нефть подскочит в цене до $145 за баррель, ЕЦБ допустил замедление роста ВВП еврозоны до 0,4% в этом году и ускорение инфляции до 4,4%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники написало, что члены руководства ЕЦБ будут готовы повысить основные процентные ставки уже в апреле, если к этому времени скачок цен на энергоносители приведет к ощутимому ускорению инфляции в еврозоне.

Цена нефти марки Brent в четверг поднималась выше $119 за баррель на новостях о новых ударах Ирана по объектам энергетической инфраструктуры ближневосточных стран.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 стали норвежские энергетические компании Var Energi и Equinor, акции которых подорожали более чем на 10%. Бумаги других нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний также выросли в цене, в том числе BP Plc - на 4,9%, TotalEnergies - на 4,2%, Shell - на 0,1%.

Капитализация итальянской Eni SpA выросла на 3,8% после того, как компания повысила ожидаемый коэффициент выплат акционерам на период до 2030 года до 35-45% операционного денежного потока с ранее ожидавшихся 35-40%. Также компания повысит годовые дивиденды примерно на 5%, до 1,1 евро на акцию, и анонсировала программу обратного выкупа акций на сумму не менее 1,5 млрд евро. Программа будет действовать в текущем году, а её размер может быть увеличен до 4 млрд евро.

Акции Vonovia, крупнейшей в Германии компании сферы жилой недвижимости, упали на 12,1%. Компания получила чистую прибыль в 2025 году против убытка годом ранее, однако такой показатель был обусловлен разовой переоценкой ее налоговых активов, а не результатами операций.

Германская Lanxess сократила капитализацию на 11,5% после выхода годовой отчетности. Выручка химкомпании за 2025 год оказалась хуже ожиданий рынка, а скорректированная EBITDA - чуть лучше. Компания отметила, что резкий рост цен на нефть и природный газ из-за конфликта на Ближнем Востоке негативно отразился на ее затратах, однако ожидает позитивного влияния на свои результаты в текущем году со стороны инфраструктурных программ правительства Германии.

Стоимость бумаг Volkswagen опустилась на 3,1%. Принадлежащий ей итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini отчитался о снижении операционной прибыли в 2025 году, несмотря на рекордную выручку. Компания сообщила о негативном влиянии на ее результаты введения пошлин на импорт в США.

Рыночная стоимость итальянского оператора вышек сотовой связи Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) рухнула на 15,6% на новости, что телекоммуникационные гиганты Swisscom и Telecom Italia намерены создать совместное предприятие для развития собственной инфраструктуры вышек. Компания стала лидером падения в сводном европейском фондовом индексе.

В составе германского индекса DAX позитивную динамику показала лишь одна компания - оператор Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Boerse (+0,1%). Рыночная стоимость Infineon Technologies упала на 7,2%, Continental AG - на 7,1%, Commerzbank и MTU Aero Engines - на 5,2%.

Лидерами падения во французском CAC 40 стали акции ArcelorMittal (-6,2%), Accor (-6%), Hermse (-5,8%) и Societe Generale (-5,7%). Подъем котировок, помимо нефтяной TotalEnergies, зафиксировали только фармкомпания Sanofi (+2,7%) и биржевой оператор Euronext (+0,1%).