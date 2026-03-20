Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Саудовской Аравии 20 марта утром перехватили более 20 ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило агентство SPA со ссылкой на представителя Минобороны генерал-майора Турки аль-Мальки.

Многочисленные беспилотники были уничтожены в Восточном административном районе Саудовской Аравии. Еще один беспилотник был сбит в административном районе Эль-Джауф на северо-западе королевства.

По данным саудовского Минобороны, 19 марта иранские ударные беспилотники атаковали НПЗ Samref в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря, принадлежащий компаниям Saudi Aramco и Exxon Mobile.