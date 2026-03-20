Трамп по-прежнему хотел бы получить от Китая помощь по Ормузскому проливу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Таким странам, как Китай, следовало бы помочь в восстановлении безопасного судоходства через Ормузский пролив, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Было бы приятно, если бы другие страны, включая Китай, приняли бы в этом участии", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп пояснил, что выступает за участие Пекина, так как Китай получает существенную часть энергоносителей именно через Ормузский пролив.

Американский президент в очередной раз предположил, что с военной точки зрения обеспечение безопасности в проливе - несложная операция. "Но для этого требуется количество: требуются корабли", - добавил Трамп.