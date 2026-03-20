Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Международная платежная система Visa запретила расчеты на территории Европейской экономической зоны карточками системы, которые эмитированы тремя белорусскими банками - Белагропромбанком, Белгазпромбанком и Альфа-банком (Белоруссия).

"В соответствии с уведомлением международной платежной системы Visa с 18 марта 2026 года операции с использованием платежной системы Visa для клиентов Белагропромбанка будут недоступны на территории Европейской экономической зоны. Ограничения коснутся платежей по банковским карточкам, осуществления интернет-платежей, международных переводов", - говорится в сообщении на сайте банка (второй по объему активов белорусский банк).

Ограничения затрагивают все страны ЕС, страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), а также Великобританию.

Аналогичные предупреждения для своих клиентов опубликовали Белгазпромбанк и Альфа-банк (Белоруссия).

В официальных заявлениях банки указывают, что причиной ограничений в расчетах стало решение самой платежной системы Visa, связанное с санкциями.

Альфа-банк уточнил, что в связи с ограничениями владельцы карт Visa не смогут снять наличные, рассчитаться в магазинах, онлайн-магазинах и онлайн-сервисах, также не получится перевести деньги в любых сервисах переводов "с карты на карту". Проблема может коснуться, в том числе транзакций, инициированных из других стран, если процессинг сервиса (например, международного такси или доставки еды) проходит через Великобританию или страны ЕС, отмечается в сообщении банка.

В качестве альтернативы попавшие под ограничения банки предложили своим клиентам пользоваться картами системы Mastercard, которая не вводила санкции.

Банки отмечают, что на территории Белоруссии и вне региона ЕС и ЕАСТ их карточки Visa продолжают функционировать.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года ЕС ввел санкции против дочерних банков Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка в Белоруссии и других странах.

В марте 2022 года Visa и Mastercard ввели ограничения на операции, проводимые с использованием карт белорусского Сбербанка, банка БелВЭБ, дочернего банка ВТБ, банка "Дабрабыт" и государственного Белинвестбанка.

Три белорусских банка - Белагропромбанк, "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь отключены от системы SWIFT.

Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });