Visa в II финквартале увеличила чистую прибыль на 32%, выручку - на 17%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, во втором квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль на 32%, выручку - на 17%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $6,02 млрд, или $3,15 в расчете на акцию, по сравнению с $4,58 млрд, или $2,32 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $3,31 на бумагу с $2,76.

Выручка достигла $11,23 млрд против $9,59 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в $3,11 на бумагу, по данным LSEG.

В минувшем квартале Visa обработала 66,1 млрд транзакций по картам, что на 9% выше показателя годом ранее. Объем платежей без учета изменения курсов обмена валют вырос на 8%, трансграничных платежей - на 11%.

Совет директоров компании одобрил дивиденды в размере 67 центов на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 1 июня. Закрытие реестра акционеров назначено на 12 мая.

Ранее в апреле руководство Visa объявило о новой программе buyback объемом $20 млрд. В январе-марте компания выкупила 25 млн своих акций на общую сумму $7,9 млрд.

Котировки акций Visa на дополнительных торгах во вторник выросли на 5,1% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании уменьшилась на 5,4% (до $590 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,3%.

