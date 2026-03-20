ВС Израиля сообщили о потере от 10 до 20 БПЛА над Ираном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Израильская армия лишилась более десяти беспилотников в ходе воздушных операций над Ираном, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Они не назвали точное количество потерянных БПЛА, но уточнили, что речь идет менее чем о 20 упавших беспилотниках. Такие потери они назвали приемлемыми при попытках предотвращать ракетные атаки из Ирана.

Потерь среди истребителей нет, несмотря на неоднократные обстрелы зенитными ракетами, добавили в ЦАХАЛе.

КСИР 19 марта сообщил, что иранская ПВО попала по американскому истребителю-бомбардировщику F-35; дальнейшая судьба самолета неизвестна, но он мог разбиться. Также в КСИР отчитались о ликвидации более 125 БПЛА США и Израиля.

В Центральном командовании ВС США заявили, что один из самолетов получил повреждения, но сумел совершить экстренную посадку; пилот в стабильном состоянии. Источник заявил иранскому агентству "Тасним", что появившаяся информация об уничтожении второго F-35 пока не подтверждена.