Иранский ракетный удар привел к повреждению крупного НПЗ в Израиле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод Bazan Group в Хайфе (Израиль) поврежден после вчерашнего ракетного удара Ирана, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Повреждения нанесены внешней инфраструктуре, принадлежащей третьей стороне, которая имеет важное значение для функционирования (завода) и расположена за пределами территории предприятия", - пишет издание со ссылкой на сообщение фондовой биржи Тель-Авива.

По данным газеты, на восстановление потребуется "несколько дней".

При этом издание отмечает, что большая часть производства работает, а остальная часть "находится на стадии перезапуска".

Накануне министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что в результате иранской атаки в завод попали фрагменты перехваченной ракеты, однако значительного ущерба инфраструктурным объектам нанесено не было.

Сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал.

Bazan Group (Haifa Oil Refineries, Oil Refineries LTD) - крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Израиля, расположенный в Хайфе.

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

