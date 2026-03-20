Китай в январе перепродал 1/8 часть всего импортированного СПГ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе 2026 года реэкспортировал рекордные 471 тыс. тонн сжиженного природного газа (это объем примерно восьми крупнотоннажных партий), что является новым рекордом за историю отраслевой статистики.

В качестве доли от объема валового импорта СПГ (3,86 млн тонн, по данным Главного таможенного управления КНР) - 12% эта цифра выглядит весьма внушительной. При этом в данном случае речь идет о том газе, который оказался на таможенной территории республики (не учитываются объемы, которые китайские получатели перенаправили другим адресатам в процессе движения газовозов от продавца).

В качестве получателей крупнотоннажных партий отражены Южная Корея (5-6 грузов), а также Таиланд и Индия. На долю других получателей пришлись дробные партии или бункеровочные операции.

Для Китая все более важным источником поставок являются газопроводы, а не СПГ. Поставки трубопроводного газа в январе обеспечили 55% внешних поставок в Китай, а с учетом реэкспорта СПГ - 58%.

В январе было получено 6,082 млрд куб. м трубопроводного газа (-7% к январю 2025), и 5,02 млрд куб. м (3,86 млн тонн) в виде СПГ.

Россия, "Газпром", поставила свыше 3 млрд куб. м по магистрали "Сила Сибири". У других поставщиков трубопроводного газа растущие потребности внутреннего рынка в отопительный сезон сократили возможности экспорта. Туркменистан снизил экспорт до 2,2 млрд куб. м по сравнению с 2,3 млрд куб. м годом ранее. Казахстан сократил поставки в три раза (около 100 млн кубов), Узбекистан полностью прекратил экспорт.

На мировом рынке тем временем по политическим мотивам Европа (в январе купила 10 млн тонн, +22%) и Турция (3 млн тонн, +45%) активно перетягивают на себя объемы СПГ.

На фоне зимнего изменения логистики из-за закрытия Северного морского пути поставки российского СПГ в Китай были далеки от максимального уровня: в январе 2026 года было поставлено 319 тыс. тонн по сравнению с 537 тыс. тонн годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".