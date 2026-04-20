Китай в феврале перепродал пятую часть всего импортированного СПГ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китай в феврале 2026 года реэкспортировал рекордные 749 тысяч тонн сжиженного природного газа (это почти миллиард кубометров газа в состоянии после регазификации и около дюжины крупнотоннажных газовозов), что является новым рекордом за историю отраслевой статистики.

В качестве доли от объема валового импорта СПГ (3,95 млн тонн, по данным Главного таможенного управления КНР) - 19% - эта цифра выглядит весьма внушительной. При этом в данном случае речь идет о том газе, который оказался на таможенной территории республики (не учитываются объемы, которые китайские получатели перенаправили другим адресатам в процессе движения газовозов от продавца).

В качестве получателей крупнотоннажных партий отражены Южная Корея (5-6 грузов), Таиланд (три партии) и Япония. На долю других покупателей пришлись дробные партии или бункеровочные операции.

Для Китая все более важным источником поставок являются газопроводы, а не СПГ. Поставки трубопроводного газа в феврале обеспечили 52% внешних поставок в Китай, а с учетом реэкспорта СПГ - 57%.

В феврале 2026 было получено 5,51 млрд куб. м трубопроводного газа (+1% к февралю 2025), и 5,13 млрд куб. м (3,95 млн тонн) в виде СПГ (снижение на 21%).

Россия, "Газпром", поставила свыше 3 млрд куб. м по магистрали "Сила Сибири". У других поставщиков трубопроводного газа растущие потребности внутреннего рынка в отопительный сезон сократили возможности экспорта. Поставки из Туркменистана стабильны в годовом сопоставлении (2,1 млрд куб. м), но это примерно на 1/10 меньше, чем страна в настоящее время может поставлять. Экспорт из Казахстана находится на том же невысоком уровне, что и в январе (около 100 млн кубов), газа из Узбекистана нет второй месяц подряд.

На мировом рынке СПГ минувшей зимой главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. Европа в феврале купила 9 млн тонн (+10%), Турция - 2,3 млн тонн.

Поставки российского СПГ в Китай по сумме первых двух месяцев 2026 (862 тысячи тонн) находятся примерно на уровне января-февраля 2025 года (909 тыс. тонн). Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

