Швейцария приостановила экспорт вооружений в США из-за войны с Ираном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Швейцария приостановила экспорт вооружений в США в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили власти страны.

"20 марта Федеральный совет (правительство) рассмотрел последствия применения принципа нейтралитета к экспорту в государства, вовлеченные в иранский конфликт. Экспорт военной техники в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

В документе отмечается, что "экспорт военной техники в США в настоящее время не может быть разрешен".

"Существующие лицензии и экспорт других товаров теперь будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов, в частности, с точки зрения их соответствия принципу нейтралитета", - отмечается в документе.