Поставки нефти из РФ в Китай в январе и феврале обновили рекорд, достигнув 2,7 млн б/с
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в Китай в январе составил 2,69 млн б/с, превзойдя исторический рекорд; этот максимум был обновлен уже в феврале, когда поставки из РФ достигли 2,71 млн б/с. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
Предыдущий рекорд, по расчетам агентства, был установлен в июне 2023-го – 2,56 млн б/с.
В абсолютном выражении экспорт российской нефти в январе составил 11,41 млн тонн (на сумму $4,61 млрд), в феврале – 10,39 млн тонн (на сумму $4,37 млрд).
Поставки нефти в Китай из Саудовской Аравии в январе составили 1,3 млн б/с (соответствует 5,54 млн тонн на сумму $2,67 млрд), в феврале они увеличились до 1,7 млн б/с (соответствует 6,51 млн тонн при затратах $3,08 млрд).
Экспорт из Малайзии, которую отраслевые аналитики называют промежуточным пунктом по доставке в страну иранской нефти, в январе составил 690 тыс. б/с (или 2,93 млн тонн на $1,2 млрд), в феврале они выросли до 1,26 млн б/с (или 4,85 млн тонн на $2,09 млрд). Ирак поставлял в КНР в январе 1,13 млн б/с (соответствует 4,79 млн тонн на $2,22 млрд), в феврале - 923 тыс. б/с (соответствует 4,79 млн тонн на $2,22 млрд).
Как сообщалось, Китай в феврале импортировал 12,5 млн б/с – рекордный показатель для этого месяца. В абсолютном выражении было закуплено 48,045 млн тонн нефти (на $22,2 млрд) против 42,661 млн тонн в феврале 2025-го и 48,889 млн тонн в январе 2026-го.
Всего за первые два месяца 2026 года Китай закупил за рубежом 96,934 млн тонн нефти (соответствует 11,99 млн б/с), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с:
|январь-26
|январь-25
|изм. г/г
|февраль-26
|февраль-25
|изм. г/г
|Россия
|2,69
|1,82
|+47,8%
|2,71
|2,02
|+34,2%
|Саудовская Аравия
|1,3
|1,35
|-3,7%
|1,7
|1,55
|+9,7%
|Ирак
|1,13
|1,34
|-15,7%
|0,92
|1,21
|-24%
|Малайзия
|0,69
|0,85
|-18,8%
|1,26
|1,63
|-22,7%
|Бразилия
|1,23
|0,62
|+ в 2 раза
|1,24
|0,79
|+57%
|ОАЭ
|0,71
|0,67
|+6%
|0,9
|0,65
|+38,5%
|Оман
|0,64
|0,56
|+14,3%
|0,63
|0,96
|-34,4%
|Кувейт
|0,36
|0,36
|без изм.
|0,23
|0,31
|-25,8%
|Ангола
|0,47
|0,48
|-2,1%
|0,48
|0,55
|-12,7%
|Канада
|0,38
|0,3
|-25%
|0,26
|0,2
|+28,1%
|ВСЕГО
|11,51
|9,67
|+19%
|12,53
|11,12
|+12,7%