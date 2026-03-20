Поставки нефти из РФ в Китай в январе и феврале обновили рекорд, достигнув 2,7 млн б/с

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в Китай в январе составил 2,69 млн б/с, превзойдя исторический рекорд; этот максимум был обновлен уже в феврале, когда поставки из РФ достигли 2,71 млн б/с. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Предыдущий рекорд, по расчетам агентства, был установлен в июне 2023-го – 2,56 млн б/с.

В абсолютном выражении экспорт российской нефти в январе составил 11,41 млн тонн (на сумму $4,61 млрд), в феврале – 10,39 млн тонн (на сумму $4,37 млрд).

Поставки нефти в Китай из Саудовской Аравии в январе составили 1,3 млн б/с (соответствует 5,54 млн тонн на сумму $2,67 млрд), в феврале они увеличились до 1,7 млн б/с (соответствует 6,51 млн тонн при затратах $3,08 млрд).

Экспорт из Малайзии, которую отраслевые аналитики называют промежуточным пунктом по доставке в страну иранской нефти, в январе составил 690 тыс. б/с (или 2,93 млн тонн на $1,2 млрд), в феврале они выросли до 1,26 млн б/с (или 4,85 млн тонн на $2,09 млрд). Ирак поставлял в КНР в январе 1,13 млн б/с (соответствует 4,79 млн тонн на $2,22 млрд), в феврале - 923 тыс. б/с (соответствует 4,79 млн тонн на $2,22 млрд).

Как сообщалось, Китай в феврале импортировал 12,5 млн б/с – рекордный показатель для этого месяца. В абсолютном выражении было закуплено 48,045 млн тонн нефти (на $22,2 млрд) против 42,661 млн тонн в феврале 2025-го и 48,889 млн тонн в январе 2026-го.

Всего за первые два месяца 2026 года Китай закупил за рубежом 96,934 млн тонн нефти (соответствует 11,99 млн б/с), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с: