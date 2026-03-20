Дефицит британского бюджета в феврале вырос почти до рекорда

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($19,03 млрд). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 2,2 млрд фунтов по сравнению с февралем прошлого года и оказался намного выше ожидавшихся аналитиками 8,5 млрд фунтов. Это второй по величине февральский дефицит бюджета за всю историю наблюдений - рекорд был зафиксирован в пандемийном 2021 году.

Доходы бюджета в феврале выросли на 8,6 млрд фунтов, до 104,7 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 10,8 млрд фунтов, до 119 млрд фунтов. В том числе расходы на выплату процентов по госдолгу выросли на 5,5 млрд фунтов, до 13 млрд фунтов.

С начала текущего финансового года, то есть в апреле-феврале, дефицит бюджета составил 125,9 млрд фунтов - на 11,9 млрд фунтов меньше, чем за тот же период прошлого фингода.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец прошлого года составлял около 93,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.

Великобритания
Новости

Умер Чак Норрис

 Умер Чак Норрис

За помилованными в Белоруссии осужденными будут следить спецслужбы

Десантные корабли ВМС США с морпехами вошли в Индийский океан

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

 Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

С начала марта через Ормузский пролив прошли 99 судов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
