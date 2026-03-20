Дефицит британского бюджета в феврале вырос почти до рекорда

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в феврале зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов ($19,03 млрд). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 2,2 млрд фунтов по сравнению с февралем прошлого года и оказался намного выше ожидавшихся аналитиками 8,5 млрд фунтов. Это второй по величине февральский дефицит бюджета за всю историю наблюдений - рекорд был зафиксирован в пандемийном 2021 году.

Доходы бюджета в феврале выросли на 8,6 млрд фунтов, до 104,7 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 10,8 млрд фунтов, до 119 млрд фунтов. В том числе расходы на выплату процентов по госдолгу выросли на 5,5 млрд фунтов, до 13 млрд фунтов.

С начала текущего финансового года, то есть в апреле-феврале, дефицит бюджета составил 125,9 млрд фунтов - на 11,9 млрд фунтов меньше, чем за тот же период прошлого фингода.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец прошлого года составлял около 93,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.