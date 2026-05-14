Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин во время стартовавших в Пекине переговоров с президентом США Дональдом Трампом назвал вопрос Тайваня самым важным в отношениях двух стран.

"Тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях", - заявил Си Цзиньпин, его цитируют "Синьхуа" и CCTV.

По словам лидера КНР, в случае неправильного подхода к этому вопросу, "две страны могут столкнуться и даже прийти к конфликту, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение".

Как сообщалось, Си Цзиньпин и Трамп в четверг утром начали переговоры в Пекине.

Визит Трампа в Китай проходит с 13 по 15 мая.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

