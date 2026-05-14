Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг начали переговоры в китайской столице.

"Ожидаю, что мы обменяемся мнениями по главным темам, которые важны нашим странам и всему миру", - заявил китайский лидер на открытой для СМИ части встречи.

Также Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильные отношения Вашингтона и Пекина выгодны всему миру. Он выразил мнение, что общих интересов у США и Китая больше, чем разногласий.

Трамп, в свою очередь, заявил, что благодаря встрече в Пекине отношения США и Китая "будут лучше, чем когда бы то ни было". Он выразил надежду на плодотворные переговоры по теме торговли.

Ранее в четверг в Пекине началась официальная часть государственного визита Трампа в Китай: торжественная церемония встречи американского президента прошла у Дома народных собраний.

Лидеры США и Китая прослушали гимны обеих стран, прошли вдоль рядов военных, а также детей, которые размахивали американскими и китайскими флагами и цветами.

На красной дорожке Трамп и Си Цзиньпин коротко пообщались через переводчиков.

