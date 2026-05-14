Поиск

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам
Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) с президентом США Дональдом Трампом
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что экономические связи этих двух стран являются взаимовыгодными, передают китайские государственные СМИ.

"Экономические связи между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодными и беспроигрышными", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились "сбалансированных и позитивных результатов". Си Цзиньпин отметил, что "в торговых войнах не бывает победителей".

"Там, где существуют разногласия и трения, единственно правильный выбор - консультации на равноправной основе", - добавил китайский лидер.

Также в четверг Си Цзиньпин встретился с американскими предпринимателями, прибывшими вместе с Трампом в Пекин. Председатель КНР отметил роль американских компаний в реформировании китайской экономики и выразил надежду на то, что фирмы США ждет еще больше перспектив в Китае. По его словам, экономика Китая откроется еще больше для "внешнего мира".

В Пекин, в частности, прибыли глава Tesla Илон Маск и глава Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

С 13 по 15 мая президент США посещает с государственным визитом Китай.

КНР Си Цзиньпин США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

Пентагон разместил контракты на ускоренное производство недорогих ракет

Сенат США отклонил седьмую попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

 Сенат США отклонил седьмую попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2180 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов