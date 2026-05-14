Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) с президентом США Дональдом Трампом Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что экономические связи этих двух стран являются взаимовыгодными, передают китайские государственные СМИ.

"Экономические связи между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодными и беспроигрышными", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились "сбалансированных и позитивных результатов". Си Цзиньпин отметил, что "в торговых войнах не бывает победителей".

"Там, где существуют разногласия и трения, единственно правильный выбор - консультации на равноправной основе", - добавил китайский лидер.

Также в четверг Си Цзиньпин встретился с американскими предпринимателями, прибывшими вместе с Трампом в Пекин. Председатель КНР отметил роль американских компаний в реформировании китайской экономики и выразил надежду на то, что фирмы США ждет еще больше перспектив в Китае. По его словам, экономика Китая откроется еще больше для "внешнего мира".

В Пекин, в частности, прибыли глава Tesla Илон Маск и глава Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

С 13 по 15 мая президент США посещает с государственным визитом Китай.