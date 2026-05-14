Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Судно, находившееся к северо-востоку от Эль-Фуджайры в ОАЭ, оказалось захвачено группой неизвестных, сообщает в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Посторонние лица взяли под контроль судно во время его стоянки на якоре, и теперь оно движется в иранские территориальные воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в 70 км к северо-востоку от Эль-Фуджайры.