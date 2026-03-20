Поиск

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по версии разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...) В ходе операции трое мужчин-наркотеррористов не пострадали", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что после инцидента командование SOUTHCOM немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активировать систему поиска и спасения выживших.

С сентября прошлого года США нанесли 46 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты 157 человек.

США Карибское море Береговая охрана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Умер Чак Норрис

 Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ
