Не менее 14 человек стали жертвами пожара на заводе в южнокорейском Тэджоне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Как минимум 14 человек погибли в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон (Южная Корея), сообщает в субботу The Guardian.

Еще около 60 человек пострадали. Всего на момент начала пожара в пятницу, по предварительным данным, на территории завода находились 170 человек.

Как пожарные сообщили The New York Times, огонь распространялся настолько быстро, что к моменту приезда службы сотрудники завода начали выпрыгивать из окон.

На место прибыли более пятисот спасателей, полиция и скорая.