Не менее 14 человек стали жертвами пожара на заводе в южнокорейском Тэджоне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Как минимум 14 человек погибли в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон (Южная Корея), сообщает в субботу The Guardian.

Еще около 60 человек пострадали. Всего на момент начала пожара в пятницу, по предварительным данным, на территории завода находились 170 человек.

Как пожарные сообщили The New York Times, огонь распространялся настолько быстро, что к моменту приезда службы сотрудники завода начали выпрыгивать из окон.

На место прибыли более пятисот спасателей, полиция и скорая.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });