В ЦАХАЛ заявили, что военная кампания против Ирана прошла "половину пути"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Военная операция против Ирана в настоящее время уже прошла "половину пути" по достижению ее целей, заявил в субботу начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Мы прошли половину пути, но направление ясно. Мы продолжим бороться за нашу свободу и наше будущее", - сказал он в видеообращении.

"Значительный ущерб, который мы нанесли иранскому режиму за последние три недели, начинает накапливаться, превращаясь в системные стратегические, военные, экономические и правительственные достижения", - отметил он.

Начальник генштаба указал, что в результате операции Иран уже стал более уязвимым и лишенным значительных оборонительных возможностей. "Лидеры режима, которые развивали возможности с целью нас уничтожить, измотаны и дезориентированы", - сказал он.

Он также прокомментировал предпринятую накануне Иранам неудачную ракетную атаку на британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которая используется стратегической авиацией ВВС США. "Буквально вчера Иран запустил двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью действия 4 тыс. км по американской цели на острове Диего-Гарсия. Эти ракеты не предназначались для поражения Израиля. Их дальность достигает столиц Европы. Берлин, Париж и Рим находятся в зоне прямой угрозы", - подчеркнул Замир.

Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль ЦАХАЛ Эяль Замир Иран военные действия
