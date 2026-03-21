Иран выпустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Иран безуспешно пытался нанести ракетный удар по базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, который используется стратегической авиацией ВВС США, сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на двух чиновников.

Две баллистические ракеты средней дальности были запущены накануне по острову, который находится в 3,8 тыс. км от иранского побережья. Но ни одна из них не долетела до цели.

По словам чиновников, одна из ракет упала в море, по второй с американского эсминца была запущена ракета-перехватчик SM-3. Установить, был ли произведен перехват, не удалось.

Авиабаза на острове Диего-Гарсия является ключевым аэродромом для американских тяжелых бомбардировщиков. Она служит важным передовым плацдармом для зарубежных операций Пентагона, в том числе на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, эта атака ознаменовала собой первое оперативное применение Ираном баллистических ракет средней дальности и показала его способность наносить удары далеко за пределами Ближнего Востока, угрожая интересам США.

Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
