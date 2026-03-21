В Иране назвали атаку на израильскую Димону реакцией на удары по АЭС "Бушер" и Натанзу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Иранская сторона нанесла удары по израильскому городу Димона в ответ на осуществленные ранее Израилем атаки на АЭС "Бушер" и ядерный комплекс в Натанзе, сообщает в субботу агентство "Тасним".

В сообщении иранского агентства ракетный удар называется "запоминающимся уроком" для Израиля.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что Иран в субботу нанес ракетный удар по городу Димона, где расположены израильские ядерные объекты. Десятки человек пострадали, есть разрушения.

17 марта территория АЭС "Бушер" в Иране подверглась обстрелу.

Ранее в субботу сообщалось об атаке на иранский ядерный комплекс в Натанзе. По данным "Тасним", удар не привел к утечкам радиоактивного материала.