Бессент объяснил временное ослабление нефтяных санкций против России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Решение США на время ослабить некоторые антироссийские нефтяные санкции призвано сдержать рост цен на этот энергоресурс и принесет Москве лишь ограниченную выгоду, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Что лучше для нас: чтобы нефть стоила $150 за баррель - это позволило бы России заработать больше - или же чтобы она стоила меньше $100?", - спросил он в эфире NBC News.

По мнению Бессента, смягчение санкций позволит ряду стран, в частности, Японии и Южной Корее, купить партии нефти из РФ и будет содействовать снижению цен на этот энергоресурс.

Он заверил, что РФ получит лишь ограниченную выгоду от временного смягчения санкций. "Наши подсчеты показывают, что Россия в итоге заработает в лучшем случае дополнительно $2 млрд", - сказал Бессент.