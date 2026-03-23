Ким Чен Ын переизбран председателем государственных дел КНДР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР в ходе открывшейся в Пхеньяне I сессии Верховного народного собрания пятнадцатого созыва, передает "Ренхап" со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

"Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР в первый день первой сессии ВНС КНДР 15-го созыва", - говорится в сообщении.

"Ренхап" отмечает, что в ходе сессии Чо Ен Вон, известный как один из ближайших соратников Ким Чен Ына, был избран на пост председателя постоянного комитета ВНС, сменив Чхве Рен Хэ.

КНДР Ким Чен Ын Пхеньян
