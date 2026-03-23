Ким Чен Ын переизбран председателем государственных дел КНДР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР в ходе открывшейся в Пхеньяне I сессии Верховного народного собрания пятнадцатого созыва, передает "Ренхап" со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

"Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР в первый день первой сессии ВНС КНДР 15-го созыва", - говорится в сообщении.

"Ренхап" отмечает, что в ходе сессии Чо Ен Вон, известный как один из ближайших соратников Ким Чен Ына, был избран на пост председателя постоянного комитета ВНС, сменив Чхве Рен Хэ.