Нефть Brent подорожала до $112,67 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве растет на $0,48 (0,43%) до $112,67 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,26%) до $112,19 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,57%), до $98,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,8%, до $98,23 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Также на прошлой неделе власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся в танкерах в море. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, такие меры "позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки".

В то же время президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

"Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены Brent на 2026 год сразу на $8, до $85 за баррель, и подняли прогноз на WTI на $7 до $79 за баррель. По их мнению, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а не $98 за баррель, как ожидалось ранее.

"В период пиковой неопределенности котировки могут дойти до $135 за баррель, если рынку потребуется премия за риск для того, чтобы разрушить спрос и нивелировать сокращение предложения в ближайшие шесть месяцев", - написали они.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 414 единиц. Число газовых буровых понизилось на две до 131 единиц.