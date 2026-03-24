Brent подорожала до $103,78 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне.

К 8:13 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,84 (3,84%), до $103,78 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $12,25 (10,92%), до $99,94 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $3,39 (3,85%), до $91,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $10,1 (10,28%), до $88,13 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

В понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });