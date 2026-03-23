Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

В результате инцидента погибли два человека

Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке не принимает и не отправляет рейсы после столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной, сообщает в понедельник The New York Times.

Согласно Федеральному управлению гражданской авиации США, ожидается, что авиагавань будет закрыта до 14:00 (21:00 по Москве).

В ночь на понедельник самолет Air Canada Express во время приземления столкнулся с пожарной машиной. На борту воздушного средства находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.

По последним данным, два человека - командир воздушного судна и второй пилот - погибли, более 40 получили травмы.

На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть фюзеляжа получила серьезные повреждения.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });