Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

В результате инцидента погибли два человека

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке не принимает и не отправляет рейсы после столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной, сообщает в понедельник The New York Times.

Согласно Федеральному управлению гражданской авиации США, ожидается, что авиагавань будет закрыта до 14:00 (21:00 по Москве).

В ночь на понедельник самолет Air Canada Express во время приземления столкнулся с пожарной машиной. На борту воздушного средства находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.

По последним данным, два человека - командир воздушного судна и второй пилот - погибли, более 40 получили травмы.

На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть фюзеляжа получила серьезные повреждения.