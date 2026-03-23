Экс-глава Ижевска Бекмеметьев осужден на 5 лет за злоупотребление полномочиями

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Нефтекамский городской суд Башкирии в понедельник признал бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

"Приговором суда бывшему главе муниципального образования "Город Ижевск" назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще два фигуранта дела – экс-прокурор Октябрьского района Ижевска и руководитель стройкомпании – получили по 2 года общего режима каждый.

Как сообщалось, экс-глава Ижевска Бекмеметьев, занимавший этот пост в 2018-2023 годах, в июле 2023 года был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и отправлен под домашний арест. 22 сентября суд перевел его под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

По версии следствия, в 2021 году Бекмеметьев незаконно передал ООО "Специализированный застройщик "Ухтомского один" земли площадью 1 927 кв. м, находившиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.

По этому же делу был задержан прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин. Ему было предъявлено обвинение по ч.5 ст.33 и ч.2 ст.285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в период с мая по август 2021 года Пушин, действуя в интересах главы Ижевска, содействовал Бекмеметьеву в незаконном предоставлении застройщику земельного участка.

Третьим фигурантом дела стал гендиректор ООО "Ресурс" Олег Бушмакин. Ему инкриминировали ч.4 ст.33 и ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенному главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, Бушмакин с января по август 2021 года в интересах возглавляемых им коммерческих организаций склонил Бекмеметьева к незаконному предоставлению земельного участка без торгов по заниженной стоимости.