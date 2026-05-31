КСИР за сутки пропустил через Ормузский пролив 28 судов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о прохождении через Ормузский пролив 28 судов, которые согласовали свой проход с иранскими властями.

"За прошедшие сутки 28 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения, при координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил КСИР, прошли через Ормузский пролив", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале КСИР.

28 мая ВМС КСИР сообщили о прохождении 26 судов через Ормузский пролив после получения разрешения иранской стороны.

В КСИР подчеркнули, что получение разрешения и координация с иранской стороной для передвижения через Ормузский пролив являются обязательными. "Проход по другим маршрутам будет расцениваться как нарушение и создание помех, и в отношении таких судов будут приняты меры", - говорится в сообщении.